Kultur-Lockdown wird erneut verlängert

Klar sei, dass die FFP2-Maskenpflicht und der neue Zwei-Meter-Abstand problemlos umzusetzen seien. Dagegen werden Führungen weiterhin nur digital angeboten. Das funktioniere jedoch sehr gut, alleine an diesem Wochenende stünden an der Albertina sieben derartige digitale Angebote zur Verfügung, sagte Schröder, der für 2021 mit noch schlechteren Besucherzahlen als für 2020 rechnet und die dringende Notwendigkeit weiterer Kompensationszahlungen sieht. Die Albertina musste nach Absage einer für die Albertina modern geplanten großen China-Österreich-Ausstellung seitens der chinesischen Partner ihre Ausstellungsvorhaben erneut adaptieren. Während in den USA die Museen das laufende Jahr bereits praktisch abgehakt hätten, ortet der Museumschef bei den europäischen Kollegen für das letzte Quartal eine leichte Entspannung und eine Zunahme von Leihanfragen. „Von Normalität sind wir jedoch weit entfernt“, so Schröder.

Christian Dörfler, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, ist eine Verlängerung des Lockdowns lieber als eine kurze Phase der Öffnung, nach der wieder zugesperrt werden muss. Am schlechtesten für die Kinos wäre ein neuerlicher Lockdown, sagte Dörfler am Sonntag im APA-Gespräch. Seine Branche sei, was die Wiederaufnahme des Betriebs betrifft, außerdem nicht in erster Linie von den Entscheidungen der österreichischen Politik abhängig, sondern von der internationalen Filmwirtschaft. „Solange die wesentlichen Märkte - unabhängig von Österreich - nicht offen sind, haben wir keine Produkte. So lange brauchen wir gar nicht aufsperren“, so Dörfler. „Mein Lockdown wird nicht von Österreich verkündet, sondern von den internationalen Studios.“