SPÖ zeigt Verständnis für Corona-Lockdown, FPÖ nicht

Die Opposition hat auf die von der Regierung am Sonntag angekündigte Verlängerung des Lockdowns erwartungsgemäß unterschiedlich reagiert: Während SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner diese begrüßte, zeigte sich FPÖ-Chef Norbert Hofer „enttäuscht“ und „wütend“. Die Menschen würden die Maßnahmen nicht mehr verstehen und zeigten daher vermehrt „zivilen Ungehorsam“.

Rendi-Wagner zeigte sich über die Verlängerung des Lockdowns nicht überrascht: „Die Infektionszahlen sind zu hoch, die Mutationen ein heftiger Beschleuniger der Virusausbreitung“, schreibt sie in einer Aussendung. Volles Tempo beim Impfen sei ein Muss: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.“

Keinen schönen Sonntag für Österreich sah Hofer in einer Pressekonferenz. Experten solle man durchaus anhören, allerdings auch „alle Experten“, sagte er mit Verweis auf die sozialen Auswirkungen des Lockdowns. Viele Menschen hielten sich schlicht nicht mehr an die Maßnahmen und wichen in den privaten Raum aus.