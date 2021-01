„Müssen noch viel lernen“: Für tapfere Haie war mehr möglich

Das war gestern am Ende der 2:3-Niederlage in Fehervar nicht anders. Die Haie retteten sich wieder elf Sekunden vor Schluss – Danie­l Ciampini beendete dabei seine Torsperre – ohne eigenen Torhüter am Eis in die Verlängerung, liefen aber bei einem eigenen 3:1-Angriff in einen Konter, der den Hausherren den schmeichelhaften Sieg brachte. Dabei hatten die Innsbrucker mit einer Vielzahl an Großchancen, in einigen Powerplays und bei einem unglaublichen Schussverhältnis von 33:15 bereits in der regulären Spielzeit alle Chancen, das Match beim Tabellenzweiten für sich zu entscheiden. Stattdessen lief man aber zweimal einem Rückstand nach, den man zwar egalisieren konnte, wie schon in Wien aber eben nicht gewinnbringend über die Ziellinie brachte. Somit standen anstatt durchaus möglichen sechs Zählern beim schweren Auswärtsdoppelpack letztlich „nur“ zwei, mit denen man Platz acht in der Tabelle aber zumindest behaupten konnte.