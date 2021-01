Lockdown dauert bis mindestens 7. Februar

Noch während des Lockdowns werden die Regeln verschärft: Ab 25. Jänner sind FFP2-Masken im Handel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend, die Abstandsregel wird auf zwei Meter ausgedehnt. „Der Mund-Nasen-Schutz ist gut, aber die FFP2-Maske ist massiv besser“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die FFP2-Masken sollen im Lebensmittel-Einzelhandel zum Selbstkostenpreis angeboten werden. Für Einkommensschwache sollen sie gratis zur Verfügung gestellt werden, kündigte der Minister an - die Verteilung wird in den kommenden Tagen geklärt, hieß es aus seinem Haus. Kinder bis sechs Jahre sind wie schon bisher generell von der Maskenpflicht befreit, ab sechs Jahren gilt die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. Größere Kinder werden auch von der FFP2-Pflicht betroffen sein, das genaue Alter wird noch definiert werden, hieß es im Sozialministerium.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von einem notwendigen „nationalen Schulterschluss“. Es gehe jetzt in dieser schwierigen Situation darum, auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzustehen. Er hoffe, dass die Länder weiterhin eingebunden werden wie zuletzt. Auch er betonte die Gefahr der Mutation: Er hoffe zwar, dass sich die Experten hinsichtlich der Ausbreitung irren: Aber wenn die Experten recht haben und die Politik falsche Entscheidungen trifft, dann wolle er nicht in die Augen derer blicken, die schwer Erkrankte zu beklagen haben oder Menschen an das Virus verlieren.

Gleichzeitig betonte auch er die Gefährlichkeit der britischen Mutation: Diese Variante sei um 50 Prozent infektiöser. Dies dies führe dazu, dass in vier Wochen nicht zwei mal so viele, sondern mindestens fünf mal so viele Erkrankungen, Intensivpatienten und Sterbefälle auftreten könnten. Aber auch ohne Mutation wären die aktuellen Fallzahlen zu hoch für ein sofortiges Öffnen, sagte er. „Wir würden mit und ohne die britische Variante wieder bald bei Tageszahlen bei 6.000 Neuinfektionen stehen“ - dies sei die Zahl, an der die Intensivstationen an die Grenze kommen. „Deshalb haben wir empfohlen, den Lockdown einige Zeit länger zu führen, damit die Fallzahlen so weit heruntergehen, dass man dann mit flankierende Maßnahmen in den Frühsommer kommt, wo diese Pandemie einen großen Teil ihres Schreckens verliert.“