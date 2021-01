Skispringer Huber in Zakopane Vierter

Der Salzburger Daniel Huber hat in Zakopane nach dem ÖSV-Teamsieg am Sonntag einen Einzelpodestplatz als Vierter um vier Punkte verpasst. Der Sieg ging an den Norweger Marius Lindvik, der vor dem Slowenen Anze Lanisek und seinem Landsmann Robert Johansson gewann. Die restlichen Österreicher kamen nicht ins Spitzenfeld. Michael Hayböck landete nach schlechtem ersten Durchgang noch an der 14. Stelle.