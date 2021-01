Uffizien in Florenz werden wieder geöffnet

Am Dienstag werden die ebenfalls zu den Uffizien gehörenden Boboli-Gärten Besuchern wieder zugänglich sein. Der 34 Hektar große Garten hinter dem Renaissance-Palast der Pitti zählt zu den beliebtesten Touristenzielen in Italien. In wenigen Tagen werden auch die Uffizien in Florenz wieder Besucher zulassen. Trotz verlängerter Corona-Beschränkungen in Italien können ab Montag in einigen Regionen Museen und Ausstellungen wieder von Montag bis Freitag öffnen. Diese Regel gilt für die sogenannten Gelben Zonen, in denen die Corona-Lage weniger angespannt ist als im Rest des Landes.