Schlachtbetriebe in Osttirol wurden geprüft

Lienz, Innervillgraten – Am 27. Jänner empfängt Schafbauer Josef Schett in Innervillgraten eine Amtsabordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Auf der Tagesordnung steht „die gewerberechtliche Verhandlung eines Schlacht- und Kühlraums im Rahmen des reglementierten Gewerbes ,Fleischer‘“. So heißt es in der öffentlichen Kundmachung. Dabei ist der Schlacht- und Kühlraum nicht neu, im Gegenteil.