Illegale Zockerrunde in Wiener Halle aufgelöst

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in einer Veranstaltungshalle in Liesing eine illegale Glücksspielrunde aufgelöst. In einem Saal der in der Slamastraße gelegenen Halle konnten 32 zockende Personen angetroffen werden. „Sie haben gewürfelt und Karten gespielt“, berichtete Barbara Gass von der Wiener Landespolizeidirektion am Montag.