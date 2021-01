Schöpf lässt Bürgermeister-Kandidatur für 2022 offen

Innsbruck – Ernst Schöpf ist einer der profiliertesten Politiker im Land. Der Sölder Bürgermeister bestimmt aus dem Ötztal heraus seit Jahren die Landespolitik maßgeblich mit. Von 1994 bis 2003 gehörte der ÖVP-Politiker dem Tiroler Landtag an, seit 1986 (!) fungiert er als Bürgermeister in Sölden und seit Juni 2009 steht er außerdem an der Spitze des Tiroler Gemeindeverbands. Sein Wort hat Gewicht und nicht immer – wie etwa in der langen Debatte über die Gemeindegutsagrargemeinschaften – war Schöpf auf Parteilinie. Im Gegenteil: Gemeinsam mit Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl vertrat er die Interessen der Gemeinden.