23 Millionen für Hotel Europa, Inventar wird versteigert

Innsbruck – Nach der Insolvenz und dem Verkauf des geschichtsträchtigen Hotels Europa in Innsbruck lässt der niederösterreichische Insolvenzverwalter das Hotelinventar versteigern, wie die Auktionsplattform Aurena bekannt gab. Mehr als 1500 Positionen kommen am 9. Februar online auf der Auktionsplattform unter den Hammer – vom Gepäcktransportwagen bis zu Ölgemälden, von der Küchenausstattung über Jagdtrophäen, Holzstatuen, Luster bis hin zur zweiflügeligen Schiebetür mit Tiroler Adler oder der Glockenspeise, die an die Olympischen Winterspiele 1976 erinnert. In weiterer Folge werde auch das Inventar der über 100 Zimmer versteigert. Insgesamt dürfte das Auktionsprojekt damit rund 3500 Positionen umfassen.

Dazu gibt es auch im Kaufvertrag unterschiedliche Angaben. So heißt es etwa an einer Stelle, der Kauf der Immobilie erfolge in dem Zustand zum Zeitpunkt des Kaufvertrags (17. November 2020). An anderer Stelle heißt es, die Übergabe erfolge spätestens drei Tage, nachdem der Käufer ins Grundbuch eingetragen wurde. Gleichzeitig wurde aber auch fixiert, dass Verkäufer bzw. Insolvenzverwalter das Hotel bis 15. Jänner von Möbeln und Einrichtungsgegenständen räumen darf und die Übergabe in dem Zustand erfolgt, in dem sich das Haus an diesem Tag befindet. Dieser Stichtag soll später bis Februar verlängert worden sein.