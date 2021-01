31 Staats-Milliarden als Corona-Hilfen, Betriebe sind in Not

Bis 15. Jänner sind allein 10,2 Mrd. Euro für die Kurzarbeit ausbezahlt oder genehmigt worden, zur Höchstzeit wurden so 1 Mio. Jobs abgesichert. Über die staatlichen Förderstellen haftet der Staat zudem für Kredite in Höhe von 6,9 Mrd. Euro, außerdem wurden 6,3 Mrd. Euro an Steuern gestundet. Über den Härtefallfonds (quasi ein Ersatz-Unternehmerlohn) wurden eine Mrd. Euro ausbezahlt, eine weitere Milliarde liegt noch im Topf. Für die bisher verschiedenen Varianten an Fixkostenzuschüssen wurden 500 Mio. Euro ausbezahlt oder genehmigt. An Umsatz-Ersatz wurden bisher 2,4 Mrd. Euro ausbezahlt oder genehmigt. Für den neuen Ausfallbonus wegen des bis 7. Februar verlängerten Lockdowns sollen eine Mrd. Euro bereitstehen.