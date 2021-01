Impfplan in Tirol nicht befolgt: Platter mahnt, Strategie unbedingt einzuhalten

In Tirol wurde jetzt auch der zweite Impfstoff von Moderna geliefert, deshalb wurden in acht Gemeinden bereits die über 80-Jährigen geimpft.

Das Land reagierte auf den Unmut. Man erwarte sich von allen Beteiligten, „dass die definierten Impfphasen gemäß Tiroler Impfstrategie im Detail eingehalten werden und vor allem jene Personen prioritär eine Covid-Impfung erhalten, die sie am dringendsten benötigen“, heißt es. In einem Schreiben an die Alten- und Pflegeheime sowie Gemeinden wird appelliert, genau zu kalkulieren und nicht benötigte Impfdosen „unbedingt“ an Personen über 80 Jahre zu verimpfen.