China meldet Höchststand an Neuinfektionen seit März

China meldet 118 neue Corona-Ansteckungen. Damit liegt die Zahl der Infektionen den siebenten Tag in Folge über 100. Das ist der schwerste Ausbruch des Coronavirus seit März. Die meisten Neuansteckungen werden mit 43 in der Stadt Jilin registriert. Behörden teilen mit, Ursache sei ein Geschäftsmann aus der Nachbarprovinz Heilongjiang, in der es in einigen Orten zu Infektionen gekommen war. Hongkong verlängert unterdessen die Kontakteinschränkungen.