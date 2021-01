Unis erwarten Hybridbetrieb bis Sommer, Wunsch nach Vorreihung bei Impfung

Wien – Am 16. März 2020 war an den hiesigen Universitäten Schluss mit Lehre und Forschung in obligater Form – Coronavirus-bedingt. Auf Fernlehre war umzusteigen.

Studenten beanspruchten stetig mehr Beratungsangebote, tut Seidler kund: „Es suchen jetzt auch Studierende Unterstützung, die vor Corona nicht auf die Idee gekommen wären, das zu tun.“ Die uniko-Vorsitzende befürchtet, dass mehr Menschen das Studium abbrechen als vor der Pandemie: „Ich habe keine Evidenz dafür, das ist ein Bauchgefühl.“ Die Ratio sagt ihr: „Wir müssen schrittweise Präsenz wiederherstellen.“ Zu diesem Behufe seien Corona-Tests und Impfungen vonnöten, der Unterstützung des Bildungsministeriums bedürfe es. „Reintesten“ in Lehrveranstaltungen ist für Seidler nicht machbar. „Testen ist nur sinnvoll, wenn man das immer dann macht, wenn man aufeinandertrifft. Das heißt: jeden Tag.“ An einer Uni mit Zehntausenden Studierenden sei das nicht praktikabel. „Wir arbeiten daher an Strategien, die in bestimmten Situationen Präsenz erlauben.“ Bei Prüfungen, in Labors. Zusätzlicher Schutz sei dahingehend geboten. Nicht bei allen Tests sind aus Seidlers Sicht alle Virus-Mutationen erkennbar.