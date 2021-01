Kein Zutrittstesten: Klinik-Direktorin fordert Vorteile für Genesene

Innsbruck – In den unzähligen Verordnungen der Bundesregierung gebe es keine Information darüber, wie die Behörden mit jenen umgehen wollen, die Covid nachweislich überstanden haben, meint Alexandra Kofler, ärztliche Direktorin an der Innsbrucker Klinik. 362.000 Menschen in Österreich gelten offiziell als „Genesene“. Allein von vorgestern auf gestern sind 1741 dazugekommen. Die Dunkelziffer könnte höher sein, weil nicht jeder etwaige Symptome Covid zugeordnet hat und sich testen ließ.