27 Sicherheitskräfte bei Angriffen in Afghanistan getötet

Bei landesweiten Angriffen in Afghanistan sind mindestens 27 Sicherheitskräfte getötet worden. Kämpfer der militant-islamistischen Taliban hätten über Nacht mindestens 20 Soldaten in der nördlichen Provinz Kunduz getötet, sagte Provinzratschef Yusuf Ayubi am Dienstag. In weiteren Provinzen wurden zudem mindestens sechs Polizisten getötet. Vom Verteidigungsministerium und von den Taliban gab es zunächst keine Stellungnahme.