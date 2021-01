EIB-Gruppe und BTV: Mehr Kredite dank europäischem Schulterschluss

Durch die Kapitalentlastung steige die Risikotragfähigkeit der BTV, diese kann dadurch mehr Kredite vergeben. Insgesamt solle ein neues Portfolio förderfähiger Darlehen an KMU und Mittelstand-Unternehmen in Gesamthöhe von 435 Mio. Euro aufgebaut werden – hauptsächlich in Tirol, Vorarlberg, Wien und Süddeutschland. Die Transaktion sei jedenfalls eine direkte Reaktion der EIB-Gruppe auf die Corona-Pandemie, weil viele Betriebe in der derzeitigen Krise durch Liquiditäts- und Finanzierungsengpässe in Schwierigkeiten geraten seien.