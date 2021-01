Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen: Von der Arbeit hinter geschlossenen Türen

Was sich getan hat und in welcher Vielfalt, das kann man sich nun in Buchform, reichlich bebildert und illustriert, vor Augen führen. Das „Wissenschaftliche Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2020“ kommt an Einschüben zu Covid-19 zwar nicht vorbei (etwa in Form einer historischen Zeitungsrecherche über die Spanische Grippe in Tirol, der Pandemie des Jahres 1918). Der Fokus des aufwändig gestalteten Bandes liegt aber Corona-frei auf der Forschungstätigkeit von Mitarbeitern aus dem Bereich der Sammlungen von (Kunst-)Geschichte, Musik und den Naturwissenschaften.