Technischer Defekt dürfte Brand in Motorradmuseum verursacht haben

Das Motorradmuseum an der Timmelsjochstraße war Schauplatz eines Großeinsatzes.

Sölden – Der Großbrand im Motorradmuseum an der Timmelsjochstraße bei Hochgurgl am Montag dürfte durch einen technischen Defekt im Bereich eines Präsentationsmonitors innerhalb der Ausstellungsfläche ausgelöst worden sein. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt, sie hatte gemeinsam mit Brandexperten seit Dienstag nach der Ursache gesucht.