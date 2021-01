Weltmacht nimmt neuen Kurs: Biden ruft Amerika zur Einheit

Biden am Sonntag auf einem Friedhof in Wilmington. Am Vorabend seiner Vereidigung gedachte er gestern der Corona-Opfer. © AFP

Von Floo Weißmann

Washington – Nach mehr als zwei Monaten erbitterten Ringens um das Wahlergebnis in den USA ist es heute so weit: Um Punkt zwölf Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) endet die Amtszeit von Präsident Donald Trump, und jene von Joe Biden beginnt. Politische Polarisierung, die Pandemie und Sorge um die Sicherheit überschatten die Machtübergabe.

1. Wie läuft die Amtseinführung ab? – Der Vorsitzende des Höchstgerichts, John Roberts, nimmt Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris auf den Stufen an der Westseite des Kapitols den Amtseid ab. Dann hält der neue Präsident seine Antrittsrede. Wegen der Pandemie und befürchteter Störaktionen von Trump-Anhängern ist vor Ort kein Publikum zugelassen. TV-Sender und Streamingdienste übertragen das Ereignis aber live. Auch die traditionelle Parade und Feiern laufen virtuell ab, dafür ist das Programm mit Stars gespickt. Beispiele: Lady Gaga singt die Nationalhymne, Tom Hanks moderiert abends eine TV-Show zur Amtseinführung.

2. Was machen die Ex-Präsidenten? – Traditionell empfängt der scheidende Präsident am Morgen des 20. Jänner seinen Nachfolger und fährt mit ihm gemeinsam zum Kapitol. Trump hat bereits angekündigt, dass er sich stattdessen nach Florida absetzt (siehe unten) – ein weiterer Bruch mit der Tradition. Sein Vize Mike Pence wird Bidens Amtseinführung aber beiwohnen – ebenso wie die Amtsvorgänger Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton (Jimmy Carter musste aus Gesundheitsgründen absagen). Mit ihnen gemeinsam fährt Biden nach seiner Rede zum Nationalfriedhof in Arlington, wo er traditionsgemäß einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegt und eine Art Bestandsaufnahme der Streitkräfte in Auftrag gibt. Anschließend geleitet ihn das Militär zum Weißen Haus.

3. Was wird Biden in seiner Rede sagen? – Offizielles Thema der Rede ist „amerikanische Einheit“. Das greift Bidens jahrzehntelange politische Überzeugungen sowie sein zentrales Wahlkampfmotiv auf und war lange vor dem Sturm auf das Kapitol in der Vorwoche gewählt. Die Rede reflektiere einen neuen nationalen Aufbruch, der die Seele Amerikas wiederherstellt, das Land zusammenbringt und einen Weg in eine bessere Zukunft schafft, teilte Bidens Stab mit. Das bedeutet einen Kontrast zu Trumps Antrittsrede vor vier Jahren, die unter dem inoffiziellen Titel „amerikanisches Blutbad“ in die Geschichte eingegangen ist.

4. Welche Entscheidungen hat Biden vorbereitet? – Der Tag der Amtseinführung bleibt üblicherweise frei von Amtsgeschäften. Doch gleich am ersten vollen Tag im Amt versucht der neue Präsident, Akzente zu setzen. Bidens Team hat für Donnerstag ein Dutzend Dekrete vorbereitet, die zum Teil Trumps Politik auf den Kopf stellen. Unter anderem verfügt er den Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation und das Weltklimaabkommen; eine Maskenpflicht für öffentliche Gebäude; einen Delogierungsstopp für die Dauer der Pandemie; das Ende des Notstands an der Grenze, mit dem Trump den Mauerbau begründete; das Ende des Einwanderungsstopps aus einer Reihe von muslimischen Ländern; und das Ende der Verbannung von Transgender aus dem Militär. Zudem will Biden mehrere Gesetzespakete vorlegen – u. a. in den Bereichen Klimaschutz und Einwanderung.

5. Wann tritt Bidens Regierung an? – Der Präsident kann nur seinen Stab im Weißen Haus und seine Sonderbeauftragten direkt ernennen. Alle Minister und Spitzenbeamten müssen hingegen vom Senat bestätigt werden, was sich über Monate hinziehen kann. Damit es in den Schlüsselministerien wie Verteidigung, Finanzen und Äußeres möglichst wenig Verzögerung gibt, haben die zuständigen Senatsausschüsse schon gestern mit den Hearings von Bidens Kandidaten begonnen. Noch diese Woche sollen Bidens Demokraten zudem die Kontrolle über den Senat übernehmen. Dafür müssen die neuen Senatoren aus Georgia sowie der vom kalifornischen Gouverneur bestellte Nachfolger von Vizepräsidentin Harris vereidigt werden. Harris selbst hat ihren Senatssitz am Montag aufgegeben und übernimmt mit ihrer Vereidigung den Vorsitz im Senat.

Biden hängt Trump in Umfragen ab Der neue US-Präsident Joe Biden verfügt zum Amtsantritt über die Unterstützung oder zumindest die Anerkennung von etwa zwei Dritteln der Amerikaner, wie aus einer Reihe von Umfragen zum Machtwechsel hervorgeht. Donald Trump hingegen ist in den letzten Tagen seiner Amtszeit abgestürzt. Laut einer Marist-Umfrage im Auftrag von NBC glauben sechs von zehn Amerikanern, dass Trump als unterdurchschnittlicher oder einer der schlechtesten Präsidenten in die Geschichte eingehen wird. Von den Republikanern allerdings steht mehr als die Hälfte nach wie vor hinter Trump und seiner Behauptung vom Wahlbetrug. Die Trump-Jahre haben auch bei den Europäern Spuren hinterlassen. In einer Umfrage des European Council on Foreign Relations hält die Mehrheit der Befragten die USA für eine zerrüttete Supermacht im weltpolitischen Abstieg, auf die sich Europa nicht mehr verlassen könne. Sie erwarten auch unter Bide­n kein Wiedererstarken der Vereinigten Staaten.

„Liebe – gib sie weiter“ an den Absperrungen vor dem Kapitol. Die Mehrheit der Amerikaner begrüßt einen Neuanfang mit Biden. © TIMOTHY A. CLARY

Wut, Prozesse und Schulden Um Donald Trump und seine Familie wird es nicht still – eher im Gegenteil. Wenn der scheidende US-Präsident Donald Trump heute das Weiße Haus verlässt, reist er in eine höchst ungewisse persönliche und politische Zukunft. Politisch isoliert und seines Twitter-Accounts beraubt, hatte sich Trump zuletzt im Weißen Haus zurückgezogen. Medien berichteten unter Berufung auf Insider, er sei wütend und uneinsichtig. Statt mit der geordneten Übergabe der Amtsgeschäfte befasste sich Trump mit der Frage, ob er sich zum Abschied selbst begnadigen soll, und mit der Planung einer militärischen Abschiedszeremonie für Mittwochmorgen – samt Abflug in sein zukünftiges Domizil in Florida. Die mit Spannung erwartete Liste mit Begnadigungen – nur wenige Stunden vor dem Amtsende – lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Trump-Administration nützte den letzten Tag aber für andere Paukenschläge. Unter anderem verhängte sie Sanktionen gegen ein russisches Unternehmen, das an der Pipeline North Stream 2 von Russland nach Mitteleuropa beteiligt ist. Und sie erklärte Chinas massenhafte Inhaftierung von Uiguren zum Völkermord. Der bevorstehende Machtwechsel dämpfte die Paukenschläge jedoch. Die scheidende First Lady Melania Trump wäre gerne bei der Vereidigung von Joe Biden dabei gewesen, heißt es. Sie soll hinter den Kulissen Widerstand geleistet haben gegen die Versuche ihres Mannes, das Wahlergebnis auszuhebeln. Am Montag verbreitete sie per Video ein­e Abschiedsbotschaft, in der sie sich für die Ehre bedankte, dem Land dienen zu dürfen, und die Amerikaner zur Einheit aufrief. Der scheidende Präsident hingegen weigert sich, seine Niederlage und damit die Legitimität seines Nachfolgers anzuerkennen. Er verlegt seinen Lebensmittelpunkt nun in seinen Golfclub Mar-a-Lago in Florid­a. Dort in der Nähe könnte Gerüchten zufolge auch seine Präsidentenbibliothek entstehen. Es gilt aber als sicher, dass Trump sich weder in eine beschauliche Politpension zurückziehen will noch kann. Politisch droht ihm eine nachträgliche Amtsenthebung durch den Kongress, die wohl mit einem Ämterverbot einhergehen würde. Seine Versuche, das Wahlergebnis auszuhebeln, könnten zudem ein juristisches Nachspiel haben. Weitere Verfahren gegen Trump sowie seinen Konzern laufen bereits. Bei seiner Verteidigung verfügt er nun nicht mehr über den Schutz des Amtes und die Ressourcen der Administration. Stattdessen ist die Marke Trump derart beschädigt, dass zuletzt etliche Geschäftspartner abgesprungen sind. Und laut New York Times sollen demnächst mehrere hundert Millionen Dollar an Schulden fällig werden, für die er persönlich haftet. Doch auch wenn das politische Kapital des Patriarchen schwinden sollte, dürfte seine Familie der amerikanischen Politik erhalten bleiben. Dem ältesten Sohn Don Jr. werden Ambitionen nachgesagt, ebenso der Lieblingstochter Ivanka und dem Schwiegersohn Jared Kushner, die bereits in den vergangenen vier Jahren zum engsten Kreis im Weißen Haus gehörten.