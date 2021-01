Italiens Regierungschef übersteht Vertrauensabstimmung

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Dienstagabend eine heikle Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen, sein Kabinett geht jedoch wesentlich geschwächt aus der Regierungskrise hervor. Die Regierung verfügt über keine absolute Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer mehr. Die aus der Koalition ausgetretene Splitterpartei Italia Viva forderte nach der Abstimmung die Bildung einer Einheitsregierung.

„Ein Land in tiefer Wirtschaftskrise kann man mit dieser Mehrheit nicht regieren. Wir sind bereit, über eine Einheitsregierung zu diskutieren“, sagte der Gründer von Italia Viva, Expremier Matteo Renzi, in der Politshow „Porta a Porta“ von RAI1. „Es gibt viele Möglichkeiten, doch Conte denkt mehr an seinen Premiersessel, als an das Land. Conte bleibt an seinem Sessel kleben, unabhängig von seinen Ideen, um Italien aus der Krise zu führen“, argumentierte Renzi.