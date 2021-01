Autor Roth und Architekt Ortner neu im Kunstsenat

Schriftsteller Gerhard Roth und Architekt Laurids Ortner wurden als neue Mitglieder in den Österreichischen Kunstsenat aufgenommen. Sie seien Persönlichkeiten, „die Kunst auch immer in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sehen“, so Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Aussendung. „Ihre Beiträge wirken weit über die Literatur und die Architektur hinaus.“ Roth und Ortner folgen auf die 2019 verstorbenen Architekten Wilhelm Holzbauer und Gustav Peichl.