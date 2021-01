Der Weltraum als Arbeitsplatz: Unendliche Weiten, alltägliche Sorgen

Nur gemeinsam Richtung Mond: Rook (Tim Heidecker), Skip (Fred Armisen) und Cap (John C. Reilly) in der Comedy „Moonbase 8“.

Innsbruck – Zum Mond dürfen normalerweise nur die Besten der Besten. Warum Cap (John C. Reilly), Rook (Tim Heidecker) und Skip (Fred Armisen) für die NASA-Mission ausgewählt wurden, bleibt einigermaßen unnachvollziehbar. Echte Weltraumkompetenz traut man keinem der drei zu. Trotzdem verbringen sie 200 Tage mitten im Nirgendwo der Wüste Arizonas, um sich dort unter Weltraumbedingungen auf die Reise zum Mond einzustimmen.

Wirklich pannenfrei läuft das in der Comedy-Serie „Moonbase 8“ (läuft aktuell bei Sky) natürlich nicht ab: Entweder das Wasserreservoir ist leer, jemand klaut heimlich den Campmüll oder der Vierte im Bunde, Football-Star Travis Kelce, der sich selbst spielt und den die NASA lediglich aus PR-Zwecken für die Mission auserwählt hat, geht spektakulär unspektakulär drauf.

Das Trio, das mit Regisseur Jonathan Krisel für Geschichte und Gags verantwortlich ist, hat der Serie einen subtilen Humor verpasst, der zugleich nie richtig schwerelos wirkt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Sympathiewerte des Trio unterirdisch sind: Cap ist mehr Mitläufer denn Anführer, Rook nur ein vermeintlich Heiliger und Skip nicht annähernd so schillernd wie sein berühmter NASA-Vater.

Was die ungleiche Truppe eint: Sie müssen unbedingt auf den Mond, zuhause erwartet sie das pure (Familien-)Chaos, Einsamkeit oder ein Riesenhaufen Schulden. Die Mission kann nur gemeinsam gelingen. „Moonbase 8“ entpuppt sich damit als mittellustige Arbeitsplatz-Sitcom, bei der sich der Arbeitsplatz eben etwas spektakulärer gestaltet als im klassischen „Office“. Die sechsteilige erste Staffel will unspektakulär hoch hinaus, von Netflix’ Satire-Rabatz „Space Force“ ist sie also Welten entfernt. (bunt)