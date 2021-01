Innsbruck bekommt mit Lassenberger FPÖ-Vizebürgermeister

Damit dürften einige Mandatare aus den Reihen von ÖVP und Für Innsbruck (FI) für den blauen Kandidaten gestimmt haben. Denn Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Grünen – sowie naturgemäß die Sozialdemokraten – Mayr wählen wollen. Lassenberger wurde gleich im Anschluss an die Wahl am Vormittag von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) angelobt.

Die Wahl Lassenbergers macht die Stimmung in der Stadtkoalition nicht unbedingt besser. Bürgermeister Willi meinte zum Ergebnis der Abstimmung, dass man nun „die Situation in den entsprechenden Gremien neu bewerten“ wolle und im Vorfeld aber versucht wurde, wieder Stabilität in der Stadt herzustellen. „Mitten in der Pandemie stürzen FI und VP die Stadtkoalition in eine schwere Krise“, kommentierte die grüne Klubobfrau Renate Krammer-Stark die Wahl Lassenbergers. „Obwohl wir nach wie vor die Meinung vertreten, dass sich Stadträtin Schwarzl nichts hat zu Schulden kommen lassen, waren wir bereit, das Straßen- und Verkehrsrecht dauerhaft bei Bürgermeister Willi zu belassen“, meinte Krammer-Stark in einer Aussendung.