Lassenberger (FPÖ) zum neuen Innsbrucker Vizebürgermeister gewählt

In der Stadtkoalition rumort es nach der Vize-Wahl naturgemäß weiter. Dass Teile der Koalition den FPÖ-Kandidaten zum Vizebürgermeister gewählt haben, empört vor allem die Grünen. „Mitten in der Pandemie stürzen FI und VP die Stadtkoalition in eine schwere Krise“, kommentierte die Partei des Stadtoberhaupts das Wahlergebnis.

Die Grünen hätten in den letzten Wochen alles darangesetzt, die Stabilität in der Stadt wiederherzustellen, meinte Klubobfrau Renate Krammer-Stark in einer Aussendung. „Obwohl wir nach wie vor die Meinung vertreten, dass sich Stadträtin Schwarzl nichts hat zu Schulden kommen lassen, waren wir bereit, das Straßen- und Verkehrsrecht dauerhaft bei Bürgermeister Willi zu belassen. Darüber hinaus haben wir ein Kommunikationspaket ausgearbeitet, um die Zusammenarbeit in der Koalition zu verbessern“, sagte Krammer-Stark zu den Bemühungen der Grünen. „Wir befinden uns in mehrfacher Hinsicht in einer der schwersten Krisen überhaupt und werden jetzt die Situation in den entsprechenden Gremien neu bewerten müssen“, erklärte BM Willi in einer ersten Reaktion.