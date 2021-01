Lückenschlüsse im Innsbrucker Radnetz sollen rasch erfolgen

Innsbruck – Auch wenn die ungewohnt winterlichen Straßenverhältnisse derzeit viele Radfahrer bremsen: Das Interesse am Thema Radverkehr ist in Innsbruck hoch. Das zeigte sich auch am Dienstagnachmittag: Knapp 140 Interessierte verfolgten eine detaillierte digitale Präsentation (und anschließende Diskussion) des „Masterplans Radverkehr 2030“, den der Gemeinderat im November 2020 abgesegnet hat. Wie berichtet, wurden im Investitionsplan für die nächsten drei Jahre 7 Mio. Euro zusätzlich für den Ausbau der Radinfrastruktur verankert.

Zentrales Ziel des Masterplans ist es, den Radverkehrsanteil in Innsbruck bis 2030 auf 20 % zu steigern, also in etwa zu verdoppeln – und zwar ohne den restlichen „Umweltverbund“, also den Öffi- und Fußgängeranteil, zu schmälern. Vielmehr sollen die zusätzlichen (Alltags-)Radfahrer aus dem Pool der Pkw-Nutzer rekrutiert werden. Teresa Kallsperger und Christian Schoder von der städtischen Fuß- und Radkoordination hoffen daher, dass möglichst viele Maßnahmen aus diesem Strategieplan auch wirklich realisiert werden.