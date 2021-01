Vignettenbefreiung: Türkis-Grün pfeift auf Studie

Innsbruck, Wien – Der Zweck der Vignettenbefreiungen sei unterm Strich nicht erreicht und deshalb eine dauerhafte Vignettenbefreiung nicht zu begründen. Das ist die Conclusio eines Evaluierungsberichtes im Auftrag der Asfinag zu den vom Nationalrat mit Dezember in Kraft gesetzten Vignettenausnahmen auf definierten Autobahnabschnitten in Österreich. Ein Beschluss, der seinen Ausgangspunkt in der langjährigen Forderung nach Vignettenfreiheit auf dem Abschnitt der Inntalautobahn von der Grenze bis Kufstein Süd hatte.