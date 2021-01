Corona brockte Innsbrucker Flughafen 3 Millionen Euro Minus ein

Die Corona-Einschränkungen knabberten auch an den Reserven, für den Sommerflugplan zeigt sich der Flughafen Innsbruck zuversichtlich.

Innsbruck –Dass die weltweiten Corona-Maßnahmen auch den Flughafen Innsbruck schwer gebeutelt haben, ist bekannt. Nun steht das Ausmaß fest. Demnach brachen 2020 die Passagierzahlen im Vergleich zum Jahr davor um 57 % ein. So wurden am Flughafen im Vorjahr 487.500 Passagiere gezählt, wie der Flughafen mitteilte – 2019 waren es mehr als 1,14 Mio. Angesichts des Passagiereinbruchs geht der Flughafen für das Jahr 2020 von einem Verlust von 3 Mio. Euro aus.

„Wir gehen davon aus, dass man im Sommer mit Impfung oder negativem Test ab Innsbruck in den Urlaub fliegen kann.“ – Marco Pernetta (Flughafen)

Bis auf die Kurzarbeit bekomme der Flughafen keine Corona-Bundeshilfen wie etwa Umsatzersatz oder Fixkostenzuschuss, wie Flughafenchef Marco Pernetta auf TT-Nachfrage betont. „Darüber sind wir auch etwas verärgert“, so Pernetta. „Wir nehmen nur die Kurzarbeit in Anspruch, ansonsten bekommen wir keinen Cent.“ Grund sei, dass der Flughafen aufgrund der Beteiligung der öffentlichen Hand (Land Tirol, Stadt Innsbruck) als öffentliches Unternehmen gilt (wie die Flughäfen Salzburg und Graz) und daher keine Hilfen erhalte. Am Flughafen Wien dagegen ist die öffentliche Hand (Stadt Wien, Land NÖ) mit weniger als 50 % beteiligt und dieser erhalte daher den Fixkostenzusschuss.