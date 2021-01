Schalke nach 1:2 gegen Köln nach Hinrunde Liga-Schlusslicht

Schalke 04 beendet die Hinrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga als Schlusslicht. Die Gelsenkirchner verloren am Mittwochabend in der 17. Runde gegen den 1. FC Köln dank eines späten Gegentreffers in der 93. Minute mit 1:2 und blieben damit punktgleich hinter dem FSV Mainz am Tabellenende. Die Kölner beendeten ihre Sieglosserie, ließen die Abstiegszone hinter sich und belegen nun den 15. Rang - acht Zähler vor den Schalkern.