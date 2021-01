Zurück im Spiel: TI und VCT stehen vor einem großen Finale

Innsbruck – Neues Jahr, neue­s Glück: Tirols Volleyball-Bundesliga-Damen starten morgen zurück in den Grunddurchgang: TI-abc-fliesen-volley fährt nach Salzburg (17.30 Uhr), der VC Tirol erwartet zuhause Klagenfurt (18 Uhr). Beide treffen damit auf (in-)direkte Tabellennachbarn, die Ausgangslage könnte aber unterschiedlicher nicht sein.

Für die TI-Damen, die 2021 schon mit einem Nachtragsspiel starteten (1:3 gegen Linz), geht es morgen bereits darum, eine gute Form für die Play-offs der besten acht zu finden. Sie sind schon fix qualifiziert. „Ich bin richtig froh, dass wir in dieser Position sind. Wir haben weder Stress noch Druck“, sagt Trainer Roe Hernandez. Salzburg sei als eines der besten Teams, was Block- und Angriffstatistik betreffe, ein guter Gradmesser. Nicht mehr Teil des TI-Kaders ist die rumänische Legionärin Aria Andrievskaia, wie Obmann Michael Falkner gestern erklärte: „Sie hat seit ihrer Corona-Infektion nicht mehr in die Spur gefunden. Das hat beiden Seiten nichts mehr gebracht.“