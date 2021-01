Zurück nach Verletzungspause: Mit Colton wollen die Haie zubeißen

Innsbruck – Nach längerer Verletzungspause kehren die beiden Verteidiger Jonathan Racine und Colton Saucerman ins Line-up der Innsbrucker Haie zurück. Und vor allem Zweiterer fehlte der Mannschaft wegen einer Schulterblessur in den letzten Wochen: „Ich sage nicht, dass ich in dieser harten Zeit die Antwort auf alle Probleme gewesen wäre. Aber es war frustrierend, zuzusehen und nicht helfen zu können“, diktiert der Bartträger, der sich mit vielen Scorerpunkten auch als defensiver Spielgestalter in der Ice Hockey League schon einen Namen gemacht hat. Wie hart das Programm in den kommenden Tagen ist, weiß der 28-jährige Amerikaner genau, bringt die Stimmungslage aber auf den Punkt: „Jedes Team kann jedes andere in jeder Nacht schlagen. Ich weiß, dass keiner bei uns in der Kabine anders denkt“, schwört Saucerman sich und seine Kameraden ein.