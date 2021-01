Die Folgen der Pandemie: Jugendliche als Risikogruppe

Wien – Klassenfahrt? Abgesagt! Maturaball? Abgesagt! Geburtstagsfeier? Abgesagt! Die Corona-Pandemie und die -Maßnahmen greifen massiv in das Leben der Jugendlichen ein. Expertinnen berichten von psychischer Belastung und depressiven Symptomen bei Adoleszenten – die TT berichtete.

„Die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen fehlen“, konstatiert ÖVP-Jugendsprecherin Claudia Plakolm. Geht es nach ihr, sind die Schulen einer der ersten Orte, die nach dem Lockdown wieder öffnen. „Mit einem sinnvollen Gesundheitskonzept kann man das gut umsetzen“, sagt sie mit Verweis auf Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der hier „einiges vorgelegt hat“. Über das Thema Risikogruppen werde viel gesprochen, dabei werde aber „weniger über die sozialen und psychischen Folgen von Corona“ geredet, befindet Plakolm. „Da sind Jugendlich­e die Risikogruppe Nummer 1.“ Gut und wichtig sei, dass es einen niederschwelligen Zugang zu Hilf­e – wie etwa „Rat auf Draht“ (Nummer: 147) – gebe. „Jeder, der Hilfe braucht, soll das in Anspruch nehmen.“

Die türkise Jugendsprecherin glaubt, „dass sich viel­e Jugendliche ihrer Verantwortung bewusst sind – und sich an die Corona-Maßnahmen großteils auch halten“. Zudem gebe es viele junge Menschen, die mitwirken, die Pandemie zu bekämpfen. „Es würde vieles in diesem Land nicht funktionieren, wenn es keine Jugendlichen gäbe, die sich zum außerordentlichen Zivildienst melden, die beim Bundesheer, bei den Testungen sowie in den Alten- und Pflegeheimen mithelfen. Da sieht man den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft.“