Corona-Fälle bei Skilehrer-Kurs im Pongau

Auch im Bundesland Salzburg ist nun ein Skilehrer-Kurs vom Coronavirus erwischt worden: Im Pongau wurde bei sechs von insgesamt 152 Teilnehmern des Lehrganges ein positiver Antigen-Schnelltest genommen. Sämtliche angehenden Skilehrer befinden sich nun in ihren Unterkünften in Isolation. Da unter den positiv Getesteten auch zwei Briten sind, werden Proben zur Sequenzierung zur AGES nach Wien eingeschickt, teilte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz am Donnerstag mit.