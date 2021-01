Trotz massiver Verluste: Tiroler Seilbahnen bleiben offen

„Wir haben uns mit den Seilbahnern beraten. Grosso modo ist der Wille ungebrochen, das Angebot so groß wie möglich zu belassen und offenzuhalten“, betonte Hörl. „Kleine Einschränkungen“ schließt der Obmann der Seilbahnwirtschaft in der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ) jedoch nicht aus. So könnten einige Skigebiete nur noch drei- bis vier Tage in der Woche geöffnet haben. In den Semesterferien soll jedoch überall der Vollbetrieb aufgenommen werden.