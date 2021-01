Volksschauspiele Telfs: Endspurt bei der Suche nach Geschäftsführer

Telfs – Spätentschlossene müssen sich beeilen: Am 29. Jänner, Schlag 12 Uhr mittags endet die Bewerbungsfrist für die Geschäftsführung der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Diese Funktion ist nach den Wirren des Dezembers bis Ende März interimistisch mit dem Tiroler Kulturinsider Thomas Gassner besetzt.

Nach einem Zerwürfnis mit dem erst im Sommer 2020 bestellten künstlerischen Leiter Christoph Nix hatte die vormalige Geschäftsführerin Ruth Haas entnervt das Handtuch geworfen. Sie verabschiedete sich mit Kritik an Nix’ Arbeit, der deutsche Theatermacher und Anwalt droht­e umgehend mit Klage.

Der Telfer Bürgermeister Christian Härting installierte in dieser Lage Thomas Gassne­r als Einspringer für die kaufmännische Leitung des Theaterfestivals. Ende 2020 wurde der Geschäftsführerposten, mit einem Mindestgehalt von 50.000 Euro brutto pro Jahr dotiert, dann öffentlich ausgeschrieben.

Eine maßgeschneiderte Ausschreibung also? „Nein!“, beteuert BM Härting: „Das wurde zufällig so formuliert und klingt unglücklich, natürlich sind auch Bewerber anderer Studienrichtungen willkommen.“ Der oder die Neue soll am 1. April starten und einen mehrjährigen Vertrag erhalten. Das Budget der Volksschauspiele beträgt fast eine Million Euro. (mark)