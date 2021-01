Kufsteiner appelliert zum Kunst-Kauf: „Regionale Künstler gehen unter“

Kufstein – Die bildende Kunst braucht eine bessere Lobby. Davon ist Werner Richter überzeugt. Als Obmann des Vereins Dia:log betreut er mit Ehefrau Gerlinde und dem Team die von der Gemeinde grundfinanzierte Galerie im Herzen der Festungsstadt. Nun startet das Künstlerkollektiv in einem offenen Brief einen Appell an Gemeinden, Tourismusverbände und Unternehmen. Diese sollen zeitgenössische Werke regionaler Künstler kaufen, um sie in der Krise zu unterstützen. Viele von ihnen fallen bei den Corona-Hilfen durch den Rost.

Die Gemeinden und TVBs könnten gegensteuern, indem sie für eine Sammlung zeitgenössischer Kunst Werke regionaler Schaffender ankaufen. Diese könnten – etwa in Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum – nach und nach in der Galerie ausgestellt werden. Eine Fachjury, so der Vorschlag, solle unter den Bewerbern wählen. Unternehmen sollten wieder vermehrt Aufträge für „Kunst am Bau“ vergeben. Auch die Kooperation mit Schulen könnte bei der Gestaltung von Fassaden, Innenräumen und Foyers eine stärkere Rolle spielen, so der Wunsch. „Das Kultur Quartier ist ein kahler Betonklotz, auch vor dem Bahnhof und am Arkadenplatz gäbe es Platz für Skulpturen“, sieht Richter viel Präsentationspotenzial. Vorbild sei die Gemeinde Kramsach. Dort werden neben dem Skulpturenpark auch Kreisverkehre bespielt.