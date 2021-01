Erdbeben erschüttert Zypern

Ein Erdbeben hat am Donnerstag die Mittelmeerinsel Zypern erschüttert und die Einwohner in Angst versetzt. Es gab aber offenbar weder Opfer oder Verletzte, noch nennenswerte Schäden. Das Parlament in Nikosia unterbrach seine Sitzung. Tausende Menschen rannten auf die Straßen, berichtete der staatliche Rundfunk (RIK). Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Mittelmeer-Erdbeben-Instituts (EMSC) nahe der Hafenstadt Larnaka und es hatte eine Stärke von 5,1.