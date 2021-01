Ein politischer Scherbenhaufen: Innsbrucks Koalition vor dem Aus

Die Wahl von Markus Lassenberger (FPÖ, l.) zum ersten Bürgermeisterstellvertreter bringt den grünen Stadtchef Georg Willi in ein Dilemma.

Innsbruck – Er müsse nun schauen, wie man aus der Situation wieder rauskommt. Das hat Bürgermeister Georg Willi am Donnerstag gesagt, nachdem Teile seiner Viererkoalition aus Grünen, SPÖ, Für Innsbruck und ÖVP den FPÖ-Kandidaten Markus Lassenberger zum Vizebürgermeister gemacht haben. Am Freitag schien ein Weg, aus dem Dilemma wieder rauszukommen, allerdings in weite Ferne zu rücken.