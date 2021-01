Wasserverband Mittleres Unterinntal soll endlich handeln

Das Besondere: Damit wurd­e nicht nur ein Meilenstein für den künftigen Schutz gelegt, sondern der Verband zählt zudem zu den größten Wasserverbänden Öster­reichs. Im nächsten Schritt werden die Satzungen des Verbandes „Hochwasserschutz Mittleres Unterinntal“ an die Wasserrechtsbehörde zur Anerkennung übermittelt. Parallel dazu laufen die Gespräche über die Besetzung der Organe des Wasserverbandes.

Die ersten Maßnahmen werden im Gewerbegebiet Jenbach inklusive des Retentionsraums Stans/Jenbach umgesetzt. „Hier geht es in Summe um fast 2000 Arbeitsplätze“, sagt LHStv. Josef Geisler. In Zeiten wie diesen sei es besonders wichtig, bestehende Betriebe und Arbeitsplätze in Sachen Hochwasserschutz abzusichern. (TT)