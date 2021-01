Mit „Tierbestattung Engelspfote“ direkt in den Tiroler Tierhimmel

Chiara Fiegl will ab Mitte Februar für einen würdigen Abschied von Haustieren sorgen.

Ab 13. Februar will sie starten, sagt die junge Einzelunternehmerin, die von ihrer Mama Monika unterstützt wird. Auf die Idee kam die Tierliebhaberin, weil sie letztes Jahr gleich zwei ihrer Hunde, einen davon durch einen Unfall, verloren hat. „Für meine Lieblinge hätte ich mir eine Erinnerungsurne gewünscht, weil ich selbst in einer Balkonwohnung wohn­e“, erinnert sich Fiegl.

Mit ihrem Geschäftspartner, dem Tierkrematorium Lebring in der Steiermark, will sie Tiroler Tierfreunden in ähnlicher Situation weiterhelfen. „Mir war wichtig, einen österreichischen Partner zu haben, der auch Großtiere kremiert. Auch sollten die Einäscherungen einzeln stattfinden, damit ich eine Urne mit meinem Liebling erhalten kann“, zeigt Fiegl auf.