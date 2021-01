Gut zu wissen: Arbeiterkammer Tirol beantwortet Fragen zur Corona-Impfung

Innsbruck – Bei der Arbeiterkammer Tirol häufen sich die Anfragen zum Thema Covid-Impfung. Um den aktuellen Stand der Dinge den Arbeitnehmern näherzubringen, beantwortet die AK die am häufigsten gestellten Fragen in einer Aussendung.

„Derzeit gibt es keine allgemeine öffentlich-rechtliche Impfpflicht. Dass es diese einmal geben wird, ist aber nicht auszuschließen“, sagt AK-Präsident Erwin Zangerl. Nur in Einzelfällen, etwa bei medizinischem Personal, könnte eine Impfpflicht angeordnet werden. Diese müsse aber vom Gesetzgeber kommen.

Der Zutritt zum Arbeitsplatz kann durch eine so genannte Dienstfreistellung verweigert werden, aber in diesem Fall muss der Arbeitgeber den Lohn in voller Höhe weiterbezahlen. Eine Kündigung wird laut AK höchstwahrscheinlich gerichtlich bekämpfbar sein, da ja jeder Mensch ein Recht darauf hat, dass medizinische Eingriffe nur mit seiner Zustimmung erfolgen dürfen.