Jubeltag der gedämpften Gefühle: Mayer und Kriechmayr wollen nachlegen

So wurde nach einem zermürbenden Rennen und fast drei Stunden Wartezeit ohne Fans und Partys ruhiger gefeiert. Und auch hier lagen Freud und Ärger nahe beieinander. „Es war fast perfekt. Ich habe nur im Hohlweg etwas Zeit verloren“, meinte der 30-jährige Kärntner Mayer, dem am Ende nur 0,16 Sekunden fehlten, um seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Der Doppel-Olympiasieger wusste, wie gut seine Fahrt war, und bejubelte auch den zweiten Rang wie einen Sieg. Dem Gewinner streute Mayer Rosen auf den Weg: „Feuz ist einer der besten Skifahrer der Gegenwart. Er hat es sich verdient, ganz oben zu stehen.“

Matthias Mayer wurde am Freitag Zweiter und will am Samstag noch einmal voll angreifen.

Verärgert waren einige Teamkollegen. Allen voran der Vorjahres-Zweite Vincent Kriechmayr, der mit 1,62 Sekunden Verspätung Neunter wurde. „Ich weiß nicht, wo ich so viel Zeit verloren habe. Ich hoffe, ich finde was über Nacht, um das zu ändern“, meinte der Oberösterreicher mit Blick auf die Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr, ORF eins). Bei der „eigentlichen“ Hahnenkamm-Abfahrt (am Freitag Ersatz für Wengen) werden die Verhältnisse andere sein. Über Nacht ist Neuschnee angesagt, vielleicht mischt sich Regen hinein. Der stark in die Kritik geratene Zielsprung wurde schon nach dem Training abgetragen, nun soll das Gelände dahinter „runder“ und der finale Abschnitt sicherer gemacht werden.