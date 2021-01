Nachfrage nach Zuchthunden während Lockdown explodiert

Innsbruck – „Menschen im Home-Office scheinen eine Vorliebe für Hundewelpen zu haben. Viele wünschen sich gerade jetzt eine Fellnase zum Knuddeln und für mehr Gesellschaft.“ Diese Zeilen hat Sylvia Hauser, Hundezüchterin in Uderns im Zillertal, im vergangenen Frühjahr in ihrem Bericht „Hundezucht in herausfordernden Zeiten“ für das Magazin des Österreichischen Retriever-Clubs geschrieben. Grund waren die etlichen Anfragen per E-Mail oder Telefon, die ihr bald klarmachten, dass sich viele daheim einsam fühlten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Helfen kann sie nicht, denn schon vorher gab es Reservierungen und lange Listen von Interessenten. Wer darauf vermerkt ist, für den heißt es, auf den nächsten Wurf zu warten und darauf, dass die Welpen groß genug für eine Abgabe sind.