Sperre für Tansey: Haie bereiten weiter Kopfschmerzen

Innsbruck –Beinahe hätten die Haie am Samstagabend eine 3:0-Führung vergeigt, am Ende des harten Spiels gegen die Capitals standen nach der Verlängerung zwei Punkte, weil Braden Christoffer einen mustergültigen Assist von Kevin Tansey über die Linie drückte. Es war der erste Erfolg über die Hauptstädter nach neun Niederlagen. Und es war in dieser Saison der (erst) zweite Sieg in den letzten 13 Partien, der das Kopfweh im Haifischbecken lindern hätte sollen. Das tat er aber nur bedingt.