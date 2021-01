Virus-Variante: „Zillertal-Cluster“ auch ins Altenheim Münster verfolgt

Wie in Kitzbühel sollen sich jetzt auch die Bewohner im Bezirk Schwaz testen lassen. Bisher nahmen das 1537 Personen in Anspruch.

Innsbruck – Die bei fünf Corona-Fällen im Bezirk Schwaz sowie bei je einer Person in Innsbruck bzw. Völs festgestellte südafrikanische Virus-Mutation lässt die Behörden auf Hochtouren testen und analysieren. Schließlich gibt es noch 21 weitere Verdachtsfälle, die dem Zillertaler Cluster zuordenbar sind. Wie berichtet, dürfte es eine Verbreitungskette geben, in deren Mittelpunkt das Bezirkskrankenhaus Schwaz sowie die Gemeinde Fügenberg stehen. Bekanntlich haben sich seit November 16 Mitarbeiter der Hochfügener Bergbahnen mit Corona angesteckt.

Wie das Land am Sonntag mitgeteilt hat, werden „nach den aktuellen Erkenntnissen dabei auch Verbindungen zum Bezirkskrankenhaus Schwaz näher untersucht, um die Ausbreitungssituation und Herkunft der südafrikanischen Coronavirus-Mutation näher abzuklären“. 1537 Bewohner des Bezirkes Schwaz haben am Sonntag das Angebot freiwilliger PCR-Testungen in den Screeningstraßen angenommen. Was zumindest positiv stimmt: Bisher liegen keine weiteren positiven Testergebnisse vor.