Regierung berät mit Experten, Ländern und Opposition

Die Regierung evaluiert am Montag die Corona-Situation und setzt dazu ihre Gespräche am Nachmittag und Abend fort. Den Start machen Beratungen mit Experten und Expertinnen (16.30). Danach werden im Laufe des Tages auch die Landeshauptleute (18.30) und die Opposition (20.30) über die aktuelle Lage in Österreich informiert.