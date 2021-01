FPÖ will Ex-Finanzminster Schelling im U-Ausschuss befragen

Die Freiheitlichen wollen Hans Jörg Schelling als Auskunftsperson in den Ibiza-Untersuchungsausschuss laden. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sieht den einstigen ÖVP-Finanzminister ins Engagement der tschechischen Sazka-Gruppe verstrickt, Mehrheiten in den Gremien der Casinos Austria zu erlangen. „Egal, welches Spiel Sie spielen, die Kugel rollt immer auf Schwarz“, ordnete Hafenecker am Montag in einer Pressekonferenz die Causa weniger seiner Partei als der ÖVP zu.