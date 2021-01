Auch im Lockdown: Optiker und Hörakustiker bleiben offen

Innsbruck – Auch in der aktuellen Verlängerung des Lockdowns in Österreich bis 7. Februar bleiben Augenoptiker und Hörakustiker geöffnet, betont der neue Landesinnungsmeister Christian Isser: „Wir stehen natürlich auch in der Verlängerung für alle Menschen zur Verfügung, die Fragen und Bedürfnisse haben.“