Caritas warnt vor steigender Kinderarmut durch Pandemie

Die Kinderarmut dürfte sich weltweit infolge der Corona-Pandemie weiter verschärfen. Zwischen 86 und 117 Millionen Kinder könnten aufgrund der Pandemie in ein Leben in extremer Armut zurückfallen, warnte die Caritas am Montag unter Berufung auf Schätzungen von UNICEF und der Organisation „Save the Children“. Wegen Hunger und mangelndem Zugang zu medizinischer Versorgung könnten laut den Prognosen in den nächsten Jahren außerdem hunderttausende Kinder frühzeitig sterben.