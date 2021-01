Förderungen: Bildungsminister Faßmann möchte „die Schäden klein halten“

Immer mehr Schüler, Pädagogen und Eltern belastet das „Distance Learning“. Mit dieser Art des Lernens tun sich viele Kinder und Jugendliche schwer. Experten warnen vor negativen Folgen. Alarmismus ist aus Faßmanns Sicht nicht angebracht: „Ich lehne Übertreibungen ab.“ Von „einem verlorenen Jahr oder einer verlorenen Generation“ sei nicht zu sprechen. Und so hält er auch nichts von dem, was die Ex-Ombudsfrau in seinem Ministerium, Susanne Wiesinger, anregt: das Schuljahr an „Brennpunktschulen“ und manchen städtischen Unterstufen-Gymnasien zu wiederholen. Es sei „offenbar eine geringe Wertschätzung der Lehrer und Schüler, zu sagen: Was ihr geleistet habt, ist nichts wert“, befindet Faßmann. „Das wird der Sache nicht gerecht. Ich sehe ja, wie viel Arbeit, Energie und Enthusiasmus investiert wird.“

In den Semester- und Osterferien wird an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittel- und Sonderschulen Lernbetreuung geboten – in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen. In Wien und Niederösterreich endet die Anmeldefrist für die Semesterferien schon diesen Mittwoch, in den anderen Bundesländern am Freitag.